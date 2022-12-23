Günümüzde en çok kullanılan internet tarayıcılarından birisi olan Google Chrome'da bildirimler nasıl engellenir?

Google Chrome, piyasaya çıkışı üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala daha dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında yer alıyor. Her ne kadar Chrome uygulamasının kullanıcılara sağladığı deneyim iyi olsa da, istenmeyen bildirimleri kapatarak daha iyi hale getirmek de mümkün. Peki uygulama üzerinde bildirimleri nasıl kapatabiliriz?

Chrome bildirimlerini nasıl engelleyebiliriz?

Bildiğiniz üzere Google Chrome sadece bir değil, birden fazla platformda mevcut. Uygulamaya ister telefonunuzdan, isterseniz de bilgisayarınızdan giriş yapabiliyorsunuz. Peki her iki platformda da bu bildirimleri nasıl kapatabiliriz?

Öncelikle yaklaşık olarak 3,5 milyar kullanıcısı bulunan Chrome'un en çok kullanıldığı platformlardan birisi olan PC'de bildirimlerin nasıl engellenebileceğinden bahsedelim.

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Farklı cihazlarda bu işlem nasıl yapılır?

Öncelikle bilgisayarınızdan Google Chrome'yi açın. Sağ üst köşedeki Diğer butonundan Ayarlar'ı seçin. Sol taraftaki Gizlilik ve Güvenlik bölümünün altında Site Ayarları'na ardından da Bildirimler'e tıklayın. Burada bulunan üç seçenek ile bütün bildirim özelliklerini engelleyebilir, sitenin bildirim isteği göndermesini engelleyebilir yada una izin verebilirsiniz. Seçeneklerin hemen altında ise bütün siteler için özel bildirim ayarı yapabilirsiniz

Telefon ve tabletlerde ise bu işlem çok daha basit. Telefonunuzda Google Chrome uygulamasını açıp "Diğer" seçeneğinden "Ayarlar" Menüsünü açtıktan sonra "Bildirimler" seçeneğine ulaşacaksınız. Menü içerisinde en üst kısımda "Bildirimleri Göster" seçeneği bulunuyor. Buradan dilerseniz tüm bildirimleri kapatabilir, dilerseniz de özelleştirmeler yapabilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri ise şu şekilde;

Bildirim rozetlerine izin ver / engelle

Kayan bildirimlere izin ver / engelle

Kilit ekranı bildirimlerine izin ver / engelle

Ses oynatmaya izin ver / engelle

Titreşime izin ver / engelle

İşte Google Chrome'un bildirimlerini farklı cihazlarda bu şekilde kapatıyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!