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Elon Musk, Mars Yolculuğu İçin Tarih Verdi

Teknoloji Haberleri

Elon Musk, Mars Yolculuğu İçin Tarih Verdi

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, insanoğlunun Kızıl Gezegen Mars'a yapacağı yolculuk için tarih verdi.

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, insanoğlunun Kızıl Gezegen Mars'a yapacağı yolculuk için tarih verdi.

SpaceX adlı uzay taşımacılık şirketinin sahibi olan Musk, SpaceX tarafından geliştirilen tamamen yeniden kullanılabilir fırlatma aracı olan Starship'le ilgili tweetler atarken, Mars yolculuğunu açıkladı.

Starship'in özelliklerini sıralayan Musk, "Bir gün Starship bizi Mars'a götürecek" diye yazdı.

Elon Musk. (Foto: elonmusknews.org)

"2028 BELKİ"

O sırada bir Twitter kullanıcısı "Elon, Mars'ın üzerinde bir insan varlığını ne zaman görüyorsun?" diye sordu.

"2028'te belki" diyen Musk, "Ancak büyük ihtimalle 2033" diye noktayı koydu.

"ELON MUSK'IN MARS'I FETHİ UZAYLILARI ÖLDÜREBİLİR"

ELON MUSK, KENDİSİNİ "MARS İMPARATORU" İLAN ETTİ

Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

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