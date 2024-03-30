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Call of Duty Oyuncularının Bilgileri ve Kripto Paraları Çalındı

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Call of Duty topluluğunda son dönemde dikkat çekici bir olay yaşandı. Oyunda hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Bu durum, Activision'ın alışılagelmişin dışında bir adım atmasına neden oldu.

Activision, Call of Duty 'e hile yazan insanlarla iş birliği yapmak zorunda kaldı

VX Underground tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bilgilere göre, hilecilerin bilgilerini hedef alan bir tür kötü amaçlı yazılım kullanıldığı belirtiliyor. "Ödeyerek hile yap" olarak adlandırılan hile yazılımlarını kullanan oyuncular hedef alınıyor. PhantomOverlay adlı bir hile sağlayıcısı, kullanıcıların hesaplarında izinsiz alımlar yapıldığını fark ederek durumu ilk tespit edenler arasında yer aldı.

Over the past couple of days we have become aware of malware targeting gamers! More specifically, a currently unidentified Threat Actor is utilizing an infostealer to target individuals who cheat (Pay-to-Cheat) in video games.

A Call of Duty cheat provider (PhantomOverlay) was…

— vx-underground (@vxunderground) March 27, 2024

Ardından, bu durumun çok daha büyük bir çapta olduğu anlaşıldı ve Activision Blizzard, etkilenen kullanıcıları korumak için hile sağlayıcılarıyla iş birliği yapmak zorunda kaldı.

Şu ana kadar tespit edilen etkiler oldukça büyük. Battlenet ve Activision hesaplarının yanı sıra Elite PVPers ve UnknownCheats gibi platformlara ait hesaplar da tehlikeye girmiş durumda. Kripto para birimi hesaplarının boşaltılması da endişe verici boyutlarda.

Saldırıdan etkilenenler sadece hileciler değil, oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan Call of Duty oyuncuları da oldu. Bu durum, geniş bir oyuncu kitlesini etkilemiş gibi görünüyor.

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Activision ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak oyuncuları güvence altına almak için önerilerde bulundu. Bu süreçte kullanıcıların hesaplarını güvende tutmaları için önerilen adımları takip etmeleri önem arz ediyor.

Olayın hala gizemini koruduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle, Call of Duty oyuncularının dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini alarak hesaplarını korumaları önemli.

Tüm bu yaşananlar, oyun dünyasında güvenlik konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Siz siz olun, güvenilir kaynaklardan yazılım indirin. Aksi takdirde benzeri olaylarla siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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