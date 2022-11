Call of Duty: Modern Warfare 2'nin liderliği uzun sürmedi!

Call of Duty: Modern Warfare 2, Steam'deki liderliğini yeniden Steam Deck konsoluna kaptırdı. İşte Steam en çok satanlar listesi!

2022 yılının merakla beklenen oyuncularından Call of Duty: Modern Warfare 2 28 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunuldu. Ön sipariş döneminde de sürekli sızıntılarla gündeme gelen yapım, aynı zamanda Steam'in her hafta güncellediği en çok satanlar listesinde de üst sıralarda yer aldı. Son olarak oyun çıktığı ilk haftada bir ilki başardı ve aylardır zirveye adeta kamp kuran Valve'ın el konsolu Steam Deck'i yerinden etmeyi başardı. Ancak konsol çok geçmeden liderliği popüler yapımdan geri aldı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!



STEAM HAFTANIN EN ÇOK SATANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU

Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Warhammer 40,000: Darktide Cyberpunk 2077 God of War EA SPORTS FIFA 23 Persona 5 Royal It Takes Two Battlefield V

MODERN WARFARE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570/ AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

MODERN WARFARE 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ