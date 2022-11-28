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Call of Duty: Modern Warfare 2'nin liderliği uzun sürmedi!

Teknoloji Haberleri

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin liderliği uzun sürmedi!

Call of Duty: Modern Warfare 2, Steam'deki liderliğini yeniden Steam Deck konsoluna kaptırdı. İşte Steam en çok satanlar listesi!

2022 yılının merakla beklenen oyuncularından Call of Duty: Modern Warfare 2 28 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunuldu. Ön sipariş döneminde de sürekli sızıntılarla gündeme gelen yapım, aynı zamanda Steam'in her hafta güncellediği en çok satanlar listesinde de üst sıralarda yer aldı. Son olarak oyun çıktığı ilk haftada bir ilki başardı ve aylardır zirveye adeta kamp kuran Valve'ın el konsolu Steam Deck'i yerinden etmeyi başardı. Ancak konsol çok geçmeden liderliği popüler yapımdan geri aldı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Steam Deck, geçtiğimiz haftalarda kendisini liderlikten eden Call of Duty: Modern Warfare 2'yi geride bırakarak liderlik koltuğunu geri almayı başardı. Üçüncü sırada Red Dead Redemption 2 karşımıza çıkıyor. Listenin dördüncüsü Warhammer 40,000: Darktide ve beşincisi ise Cyberpunk 2077 oldu.

  1. Steam Deck
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Warhammer 40,000: Darktide
  5. Cyberpunk 2077
  6. God of War
  7. EA SPORTS FIFA 23
  8. Persona 5 Royal
  9. It Takes Two
  10. Battlefield V

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 3570/ AMD Ryzen 5 1600X
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
  • VRAM: 3 GB
  • RAM: 16 GB RAM
  • Depolama Alanı: 25 GB
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu

                • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
                • İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X
                • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
                • VRAM: 3 GB
                • RAM: 16 GB RAM
                • Depolama Alanı: 25 GB
                • Ses Kartı: DirectX uyumlu
                Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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