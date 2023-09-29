Aydın'dan 20 Bin Öğrenci Teknofest İzmir'e Katılıyor

Cumhuriyetin 100. yılında 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde düzenlenen Teknofest İzmir programına Aydın'dan 20 bin öğrenci, bin yönetici ve öğretmen katılıyor. Aydın genelinde yapılan planlama ile öğrenciler etkinlik merkezine ulaştırılıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 5 gün sürecek olan Teknofest İzmir programına Aydın'ın tüm ilçelerinden 20 bin öğrenci, bin yönetici ve öğretmen katılım sağlıyor.

Aydın geneli 17 ilçede yapılan planlama ile; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü 115'er otobüs ile idareci, öğretmen ve öğrenciler belirlenen okul toplanma alanlarından alınarak etkinlik merkezine ulaşımları sağlanıyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti cumhuriyetimizi yüzyıllarca yaşatacak olan çocuklarımızın Milli Teknolojiyi tanımaları ve yaşamaları amacı ile gerçekleştirilen organizasyona ilimiz genelindeki tüm resmi ve özel okullarımızdan katılım sağlanmış olup, Aydın Valilimiz Yakup Canbolat'ın himayelerinde organizasyona ilçe kaymakamlıklarımız, Türkiye T3 Vakfı, sivil toplum örgütleri, okul aile birlikleri, ilçe belediyelerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz destek vermişlerdir. Festival alanındaki öğrenci ve öğretmenlerimiz tüm etkinliklere katılım sağlayarak Milli Teknoloji Hamlesi'ne ortak olma heyecanını tüm hızıyla devam ettirmektedirler. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde yerini alması, milli imkanlarla sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınma politikasının hayatımızın her noktasında yerini alması bilinciyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere katılım sağlamayı ve destek olmayı sürdürmekten imtina etmemekteyiz" dedi.

İl Müdürü Ekici gerçekleştirdiği Adnan Menderes Anadolu Lisesi ziyaretinde idareci, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek İzmir Teknofest gezisi öncesi öğrencilerin heyecanına ortak olurken, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde bu yıl 3. etabı düzenlenen İzmir Teknofest yolculuğunda Aydınımızı temsil eden siz değerli evlatlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın bayrağını gururla umut dolu yarınlarımıza taşımaktasınız. Geleceğimiz böyle genç dimağların omuzlarında yükselecek" ifadelerini kulandı. - AYDIN