Apple, iPhone 17 ailesini tanıttı! İşte Türkiye fiyatı

Apple, bugün düzenlediği büyük lansmanda tanıtımını yaptığı yeni iPhone 17 modeliyle teknoloji dünyasının dikkatini üzerine çekti. Bir yandan profesyonel kullanıcılar için geliştirilen iPhone 17 Pro, diğer yandan ise şirketin şimdiye kadarki en ince telefonu olan iPhone Air, resmen tanıtıldı. Her iki cihaz da tasarım, donanım ve performans açısından önemli yenilikler içeriyor.

YENİ AMİRAL GEMİSİ: İPHONE 17 PRO

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro, tasarımıyla dikkat çekiyor. Gövdesi tamamen yekpare alüminyumdan oluşan bu model, Apple'ın bugüne kadar bir iPhone'da kullandığı en büyük batarya kapasitesiyle geliyor. Renk yelpazesinde kozmik turuncu, koyu mavi ve gümüş gibi göz alıcı seçenekler yer alıyor.

A19 PRO İŞLEMCİ VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

Cihazın performans merkezi olan A19 Pro çipi, yüksek işlem gücünün yanı sıra verimliliğiyle de öne çıkıyor. Apple, bu yongayı yeni bir buhar odacıklı soğutma sistemiyle destekliyor. Bu yapı sayesinde cihaz, uzun süreli yoğun kullanımda bile serin kalarak kararlı performans sunabiliyor.

DAYANIKLILIKTA YENİ SEVİYE: ÇİFT YÖNLÜ CERAMİC SHİELD 2

Apple, iPhone 17 Pro'da ilk kez hem ön hem arka yüzeyde Ceramic Shield 2 teknolojisini bir arada kullanıyor. Bu yeni koruma katmanı, düşmelere ve çizilmelere karşı cihazın dayanıklılığını ciddi şekilde artırıyor.

KAMERA SİSTEMİNDE PROFESYONEL DOKUNUŞLAR

Arka kamerada yer alan 48 MP üçlü kamera sistemi, özellikle yakınlaştırma kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Yeni telefoto lens, 4x (100 mm) optik yakınlaştırma sunarken, yazılımsal olarak Apple'ın Fusion teknolojisi sayesinde bu oran 8x (200 mm)'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, 48 kata kadar ulaşan dijital zoom özelliğiyle kullanıcılar çok uzak mesafelerden bile net kareler yakalayabiliyor.

Ön kamera da 18 MP çözünürlüğe yükseltilmiş durumda. Apple'ın "Center Stage" adını verdiği özellik sayesinde görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı otomatik takip eden sistem, daha doğal bir deneyim sunuyor.

PROFESYONEL İÇERİK ÜRETİCİLERİNE GÖZ KIRPIYOR

Video kayıt özellikleri de profesyonel içerik üreticilerini hedef alıyor. Cihaz artık ProRes RAW formatında kayıt yapabiliyor ve Genlock desteği sayesinde video prodüksiyon ekipmanlarıyla senkronize çalışabiliyor.

DEPOLAMA SEÇENEKLERİ VE YENİ AKSESUARLAR

Yeni iPhone 17 Pro artık 256 GB depolama kapasitesiyle başlıyor. En üst seviye olan iPhone 17 Pro Max ise tam 2 TB'lık bir depolama alanı sunarak Apple tarihinde bir ilke imza atıyor. Yeni koruyucu aksesuarlar da etkinlikte yer aldı. TechWoven kumaş kaplamalı kılıf, yeniden tasarlanan şeffaf kılıf ve daha sağlam silikon kaplamalar kullanıcılarla buluşacak.

APPLE'IN ŞİMDİYE KADARKİ EN İNCE İPHONE'U: İPHONE AİR:

Etkinliğin ikinci büyük duyurusu ise iPhone Air modeli oldu. Yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla, Apple tarihindeki en ince iPhone olarak lanse edilen cihaz, titanyum kasasıyla dayanıklılığı zarafetle birleştiriyor. Ekran tarafında ise 6,5 inç ProMotion panel ve Ceramic Shield 2 koruması bulunuyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI, HAFİF TASARIM

iPhone Air, tıpkı 17 Pro modeli gibi A19 Pro çipi ile çalışıyor. Apple, bu işlemcinin masaüstü düzeyinde işlem gücü sunduğunu belirtiyor. Cihazda ayrıca kablosuz bağlantılarda verimliliği artıran C1X modem ve N1 bağlantı çipi yer alıyor. Bu sayede 5G bağlantısı iki kat hızlanırken, enerji tüketimi %30 oranında azaltılmış durumda.

AYNI ANDA ÖN VE ARKA KAMERA KULLANIMI

48 MP çözünürlüğündeki Fusion kamera, çeşitli odak uzaklıklarıyla çekim esnekliği sunuyor. Kullanıcılar 26 mm'den 52 mm'ye kadar farklı lens simülasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Fotoğraflar varsayılan olarak 24 MP çözünürlükte çekiliyor.

Ön kamerada Center Stage desteğiyle görüntülü görüşmeler daha akıllı hale gelirken, Apple'ın yeni "çift çekim modu" sayesinde kullanıcılar aynı anda ön ve arka kameraları kullanarak video kaydı alabiliyor.

PİL ÖMRÜ TÜM GÜN

Apple, iPhone Air'in "tüm gün pil ömrü" sunduğunu açıklarken, yeni tanıtılan ince MagSafe batarya paketiyle bu süre 40 saate kadar video oynatma kapasitesine ulaşabiliyor. Cihazla birlikte tanıtılan yeni aksesuarlar arasında frost ve shadow renkli şeffaf kılıflar, hafif tampon korumalar ve çapraz askılı taşıma aparatları da bulunuyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİ VİZYONUNUN GELDİĞİ SON NOKTA

Apple, bu yılki etkinliğinde farklı beklentilere yönelik iki güçlü iPhone modeliyle karşımıza çıktı. iPhone 17 Pro, performans, kamera ve profesyonel video çekimiyle öne çıkarken; iPhone Air, şıklığı ve hafifliğiyle daha çok günlük kullanıcıları hedefliyor. Her iki cihaz da Apple'ın tasarım ve teknoloji vizyonunun geldiği son noktayı net şekilde ortaya koyuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan, ABD'de 1099 dolardan satışı sunulacak olan iPhone 17 Pro ile 799 dolarlık fiyatla alıcılarını bekleyen iPhone Air'in Türkiye'deki satış fiyatları da belli oldu: