Apple, iPhone 15 serisini tanıtacak

Apple, 12 Eylül'de gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. Merakla beklenen bu ürünler arasında hiç şüphesiz iPhone 15 serisi de bulunuyor. Yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi ortaya çıktı.

Yeni akıllı telefonlarda kullanılacak ekran, işlemci, RAM ve depolama kapasitesi dahil pek çok önemli bilgi çoktan sızdırıldı. Bugün ise adı iPhone 15 Pro Max ya da Ultra olacak tepe modelinin pil kapasitesi ikinci defa ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro Max / Ultra pil kapasitesi kaç mAh olacak?

Şimdiye kadar güvenilir sızıntı kaynakları tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone 15 Pro Max / Ultra modelinin 4.852 mAh kapasitesinde bir pile sahip olması ve USB Type-C port yuvası ile 33 W hızında şarjı destekleyeceği biliniyordu.

The new iPhone 15 Pro Max should have a 4422mAh battery. Despite this small increase compared to the previous series, it should still be more efficient pic.twitter.com/FBzQzo5be3 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 31, 2023

Bugün ise güvenilir tipsterlar arasında yer alan Majin Bu tarafından aktarılan bilgiler, akıllı telefonun bekleyenlerini bir hayli üzdü. Öyle ki iPhone 15 Pro Max / Ultra'nın 4.422 mAh kapasitesinde bir pile sahip olacağı ortaya atıldı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve akıllı telefon dünyasında ses getiren iPhone 14 Pro Max modelinin pil kapasitesinin 4.323 mAh olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iPhone 15 Pro Max / Ultra'nın yüzde 2 seviyesinde yükseltme içermesi, Apple hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Tabii bu noktada her şeyin mAh'den ibaret olmadığını belirtmek gerekiyor. Zira yazılımın pili verimli şekilde kullanması için yapılacak çalışmalar da oldukça önemli. Bu nedenle pil kapasitesi çok fazla artırılmayıp, verimi yükseltilmiş olabilir.

Elbette bu bilgilerin bir iddia olduğunu belirtelim. Yani gerçek olması kadar iddianın gerçek olmama olasılığı da var. Bu nedenle resmi özellikleri öğrenmek için tanıtım gününe kadar beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

iPhone 15 Pro Max / Ultra beklenen tüm özellikleri;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.7 inç – OLED 2796 x 1290 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı Maksimum 2.500 nit parlaklık Super Retina XDR, HDR desteğiİşlemci: Apple A17 BionicArka Kameralar: 48 Megapiksel ana kamera, OIS 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera 12 Megapiksel telefoto kamera, 6x yakınlaştırmaÖn Kamera: 12 Megapiksel, çift lensRAM: 8 GBDepolama: 256 GB, 512 GB, 1 TBPil: 4.323 mAhŞarj Hızı: 33 Wİşletim Sistemi: iOS 17Girişler: USB Type-CBoyutlar: 159.86 x 76.73 x 8.25 mmDiğer: Dynamic Island

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?