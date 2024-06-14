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MasterChef Elif Sude Şahin kimdir? 2024 Masterchef Elif Sude Şahin kaç yaşında, nereli?

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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, 2024 MasterChef Elif Sude Şahin kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Elif Sude Şahin kimdir? MasterChef 2024 Elif Sude Şahin kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

ELİF SUDE ŞAHİN KİMDİR?

Elif Sude Şahin yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Elif Sude Şahin Aşçılık yapıyor. 21 yaşında olsan Elif bir Fransız restoranında çalışıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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