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Teknesi batan yaşlı adam son ânda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Teknesi batan yaşlı adam son ânda kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denize açılan yaşlı adamın teknesi sulara gömüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denize açılan yaşlı adamın teknesi sulara gömüldü. Yaşlı adam boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, 75 yaşındaki Y.Z.K. tekneyle Marmara Denizi'ne açıldı. Motoru arıza yapınca dalgaların etkisiyle tekne su almaya başladı. Tekne kısa sürede denize gömüldü. Teknenin suya battığını gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Su üzerinde güçlükle duran Y.Z.K, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Öte yandan Topçular feribot iskelesinde bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Y.Z.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 4,5 metre uzunluğundaki teknenin ise en son Ro-Ro limanında görüldüğü öne sürüldü. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - YALOVA

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