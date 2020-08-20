Tekirdağ'da yolunu bulamayan görme engelliye yardım eden bekçi takdir topladı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolunu kaybeden görme engelliye yardım eden mahalle bekçisi takdir topladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolunu kaybeden görme engelliye yardım eden mahalle bekçisi takdir topladı.

Çerkezköy Belediye Meydanı'nda yolunu bulamayan görme engelli bir vatandaşı fark eden mahalle bekçisi Emrah Aksu, yardımına koştu.

Kaldırımda görme engellinin koluna girerek yolun karşısına geçiren Aksu, insanlık görevini yerine getirdiğini ve engellilere daha hassas davranılması gerektiğini belirtti.

Bekçi Aksu'nun davranışı çevredeki vatandaşlardan taktir topladı.

Kaynak: AA