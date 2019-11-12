Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa, Şeyhsinan ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.