Tekirdağ'da kargalar gökyüzünde ilginç görüntü oluşturdu - Haberler
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Tekirdağ'da kargalar gökyüzünde ilginç görüntü oluşturdu

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da kargalar gökyüzünde ilginç görüntü oluşturdu

Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda karga gökyüzünü kapladı.

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda karga gökyüzünü kapladı.

İlçe merkezinde gökyüzünde dakikalarca ses çıkararak gezinen kargalar ilgi çekti.

Birçok kişi kargaların bu görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

Tekirdağ kent merkezinde de zaman zaman gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen sunuyor.

Tekirdağ'da kargalar gökyüzünde ilginç görüntü oluşturdu

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AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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