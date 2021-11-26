Tekirdağ'da kargalar gökyüzünde ilginç görüntü oluşturdu

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda karga gökyüzünü kapladı.

İlçe merkezinde gökyüzünde dakikalarca ses çıkararak gezinen kargalar ilgi çekti.

Birçok kişi kargaların bu görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

Tekirdağ kent merkezinde de zaman zaman gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen sunuyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?