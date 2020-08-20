Tekirdağ'da kamyon park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki başka bir kamyona arkadan çarpıp, devrildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki başka bir kamyona arkadan çarpıp, devrildi. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü Hasan Barlas ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Malkara- Keşan yolunun Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Malkara'dan Keşan yönüne giden 16 EAF 60 plakalı Hasan Barlas yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak 22 RL 720 plakalı Ali Keçe'ye ait kamyona arkadan çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Barlas ile aynı kamyonda bulunan Ali Osman Ayaz ve Arif Arı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Ali Keçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hararet yapan aracını sağa çekip beklediği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Keçe, "Aracım hararet yaptı, aracımın 4'lülerini yakıp aracımı sağ şeride çekerek park ettim. Tam kamyonumun kaputu açıyordum o arada kamyonun sağ kapısını açıp su içecektim ne olduysa o arada oldu. Arkadaşlar aracıyla vurdu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA