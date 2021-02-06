Halk otobüsüyle çarpışan otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel halk otobüsünün çapması sonucu savrulan otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel halk otobüsünün çapması sonucu savrulan otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
Yusuf T'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı özel halk otobüsü Hürriyet Mahallesi Başmaslak Kavşağı'nda Elif A'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle savrulan otomobil, yolda yürüyen Hamit Malta (54) ve Zilfo Kapan'a (56) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Malta ve Kapan, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kapan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Elif A. gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza, özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman