Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

22.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:34
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, önceden tespit edilen üç eve baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda, bir evdeki sobanın içine gizlenmiş 305 gram eroin maddesi, 4 paket bonzai maddesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ç. ve S.Ç gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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