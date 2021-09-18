Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Z.B'nin yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobilde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alındı.

-Kapaklı'da 250 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde 250 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 250 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.N'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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