Tekirdağ'da 5 ere 'terör örgütü propagandası' gözaltısı

TEKİRDAĞ'da vatani görevi yapan 5 er, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 8'inci Mekanize Topçu Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 5 erin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, erler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkardı. ŞüpheliLER, bulundukları birliklerinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

- Tekirdağ