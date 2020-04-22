TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans ile yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans ile yapıldı - Haberler
Türkiye, Güncel, Haber

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans ile yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle video konferans üzerinden toplantı gerçekleştiren Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan...

22.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:33
TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans ile yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle video konferans üzerinden toplantı gerçekleştiren Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan kendi içinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergilerken; bir yandan da 40'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu söyledi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans yöntemiyle birliğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Türk dünyasından ve Türkiye'den yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda korona virüs sürecinde Türkiye'nin yaptığı örnek çalışmaları anlatan Başkan Altay, Covid-19 testlerinin, sağlık kontrollerinin, hastaneye yatan hastaların tedavi giderlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti. Başkan Altay, "Biz de Konya olarak yeni tip korona virüs ile mücadeleyi etkin şekilde yürütüyoruz. Öncelikle yayılmayı önlemek amacıyla şehirdeki hareketliliği ve dolaşımı azaltıcı tedbirleri devreye koyduk. 8 bin belediye çalışanımızın büyük kısmının evden çalışma sistemine geçmesini sağladık. Korana virüs salgınına karşı 42 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip şehrimizde bulunan 31 ilçemizde toplu ulaşım araçları başta olmak üzere çok geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarımıza hemen başladık. Meslek Edindirme Kurslarımızda usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz maske üretimini sürdürmekte, üretilen bu maskeler toplu taşıma araçlarında belirli noktalarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Günde yaklaşık 45-50 bin adet maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tüm resmi ve özel kurumlardaki sağlık çalışanlarımız; belediyemizin toplu taşıma araçlarından ve otoparklardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir. Karantina hastanelerimizde çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servis hizmetleri ile konaklama mekanları sağladık" dedi.

"Ekonomik olarak da hemşehrilerimizin yanındayız"

Koruyucu ve önleyici faaliyetlerin yanı sıra salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşların da yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan 2 ay kira almıyoruz. Bu süreç içinde su abonelerimizin suyu hiçbir sebeple kesilmemekte, suyu kesik olan abonelerimizin su kullanımı tekrar sağlanmaktadır. Yine vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu süreçte mağdur olmaması için olarak su fiyatları 2019 rakamlarına geri çekilmiştir. Sosyal Destek Paketimizden yararlanmak için başvuru yapan ailelerimize Sosyal Kartlarını ulaştırdık. İlkokul, ortaokul ve liseye giden ve belediyemizden eğitim yardımı alan 18 bin öğrencimizin eğitim yardımlarını ödemeye devam ediyoruz. Evde kalan hemşehrilerimiz ile dijital platformlarda bir araya gelmeye, onlarla söyleşiler yapmaya doğrudan iletişim içerisinde olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Dünyadaki tüm şehirlerin aynı süreçten geçtiğini, aynı zorlukları yaşadığını vurgulayan Başkan Altay, bu dönemde şehirlerin yaptığı çalışmaların birbirlerine yol gösterici olacağını, bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkılmasını sağlayacağını dile getirdi.

"Türkiye, dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor"

Belediyeler olarak sorumlulukların ve vatandaşların beklentilerinin değiştiğini belirterek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin yapması gereken işleri anlatan Başkan Altay, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan kendi içinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Türkiye'nin bir yandan da 40'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu hatırlattı.

Bu tür küresel krizlerin herkese evrensel insani değerleri takviye etme, empati duygusunu güçlendirme fırsatı sunduğunu kaydeden Başkan Altay, Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutalım. Bu sürecin mutlaka sona ereceğini unutmayalım. Tüm meslektaşlarımı selamlıyor, en kısa zamanda tekrar bir masa etrafında toplanmayı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Haberler
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Shane Larkin Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans ile yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:11:36. #1.14#
title