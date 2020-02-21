TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi

21.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.



İhaleye 35 milyar 300 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA