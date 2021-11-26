TBMM'nin HSK üyeliği seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18, 20, ve 27'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun 24 Kasım'daki 23'üncü Birleşim'inde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine seçildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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