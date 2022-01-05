CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Limanların kiralama süreleri daha dolmadığı halde, onları ihalesiz aynı firmalara veriyor olmak Anayasa'ya aykırıdır, hukuksuzluktur, millet vicdanına sığmaz, etik değildir, kul hakkı yemektir." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına işaret ederek, "Bu karara göre IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen beş kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı. Bu karar, 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış. Şimdi soruyoruz; bu karar neden kaldırıldı?" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Artık 'heterodoks politika' var." sözlerine ilişkin Oluç, şunları söyledi:

"Heterodoks ekonomi politikaları adıyla uygulanan bu adımların her biri hem Brezilya'da hem Arjantin'de ve kısmi olarak uygulandığı Türkiye'de fiyaskoyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla, bir kez daha bunu vurgulamak istiyoruz. Yani bu kıpır kıpır Bakan, gözlerinde Bakan ışığı kalmamış olan Bakan; heterodoks ekonomi politikalar, ücretli çalışanların, işçinin, emekçinin, emeklinin, kamu çalışanının, kadının, gencin haklarına, maaşlarına, ücretlerine daha fazla el uzatacak, yoksulluğu daha fazla artıracak adımlardır bunlar."

"Hafızalarda kara bir sayfa olarak kalacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bugün 1'inci madde olarak görüşeceğimiz limanların kiralama süreleri daha dolmadığı halde, onları ihalesiz aynı firmalara veriyor olmak Anayasa'ya aykırıdır, hukuksuzluktur, millet vicdanına sığmaz, etik değildir, kul hakkı yemektir." dedi.

"İktidar açıklamalıdır; bu insanların ayrıcalığı ne?" diye soran Özkoç, "Türkiye'de binlerce iş insanı var, girişimci kurumlar var; bunlar da limanın ihalesine katılmak istiyorlar ve bedel artırmak istiyorlar ve bundan dolayı Türkiye'nin menfaatlenmesinin, milletin çıkarının önü açılacak." ifadelerini kullandı.

İktidarın sadece kendi yandaşlarına ve Katar'a bu limanları ihale dışı bırakarak hukuksuzluk içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir yasa çıkarmaya çalıştığını ileri süren Özkoç, "Bu, bu Meclisin tozlu sayfaları içerisine geçecektir ancak hafızalarda kara bir sayfa olarak kalacaktır. Bu, doğru değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin hiçbir koşulda bir avuç zenginin menfaati doğrultusunda iktidarla birlikte iş birliği neticesinde devlet malını yağmalaması doğru değildir." yorumunu yaptı.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu karara el kaldıranların tarihte bunun hesabını vereceğini savunan Özkoç, "Tamamen hukuksuz, tamamen millet vicdanına aykırı olan bu karara Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar direneceğiz, millet ve kamu menfaatini sonuna kadar kollayacağız. Ama buradan sesleniyorum: Bu ihaleyi alanlar da bir gün yasalar karşısında bağımsız mahkemelerde bunun hesabını vereceklerdir, tıpkı bunu onlara verenler gibi." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak da hiçbir şekilde halkın menfaati yoksa 'evet' demeyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hiçbir zaman toplumun aleyhine, toplum kesimlerinin aleyhine bir yasa teklifi getirmelerinin söz konusu olmayacağının altını çizerek, "Burada olup biten hadise var olan bir kira sözleşmesinin güncellenerek uzatılmasına dönük bir düzenlemedir." dedi.

Kanun teklifinde vatandaşların lehine olmak üzere stokçulukla etkin bir mücadele yapılmasına ilişkin düzenlemelerin de söz konusu olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Aynı zamanda elektrikle ilgili de bazı düzenlemeler, bu getirdiğimiz teklifte söz konusudur. Dolayısıyla, asla ve kata halkın menfaatine olmayan bir kanun teklifine AK Parti Grubu olarak da Cumhur İttifakı olarak da hiçbir şekilde halkın menfaati yoksa 'evet' demeyiz, halkın menfaati varsa 'evet' deriz, bunun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Dün memur ve emekliye ek zammı, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "Biz hiçbir zaman toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, asla ezdirmeyeceğiz." diye konuştu.

Akbaşoğlu ve Özkoç arasında "4-6 yaş kuran kursu" tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş kuran kurslarına ilişkin açıklamasını da değerlendiren Akbaşoğlu, "Milletimizin dinine, diyanetine, değerlerine, halkımıza, milletimize, onun inançlarına 'Orta Çağ zihniyeti' diyen zavallı düşünceyi protesto edin ve milletimizden özür dileyin." dedi.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığını, İlahiyat Fakültelerini kurduğunu, İmam Hatip Okullarını açtığını vurgulayarak, "Ezanlar minarelerde okunurken, Amerika orayı bombalarken Noel'de Noel kutlaması yapan ve 'Ben bu projenin eş başkanıyım' diyen Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek kişi vardır, adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Özkoç, 3 milyon 750 bin Müslümanın katledildiğini anlatarak, "Bu projenin eş başkanı olduğunu söyleyen, Müslümanların, Libya'da çocukların, İzmir'den kalkan uçaklarla bombalanmasının önünü açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz mi bize dinle ilgili fetva vereceksiniz? Siz mi bize din konusunda akıl vereceksiniz? İlk önce kul hakkı yemeyin, Allah'tan korkun, ondan sonra gelin, burada konuşun." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasa'nın 136'ncı maddesine göre Atatürk tarafından kurulmuş bir teşkilat olduğunu ve kendi özel kanunu olduğunu anlatarak, "Biz bir tarafta Libya'daki kardeşlerimizin, bir tarafta Karabağ'daki kardeşlerimizin yanındayız. Biz, İslam dünyasının, mazlum ve mağdur coğrafyaların gür sesi olarak emperyalistlere Osmanlı tokadı atıyoruz, Osmanlı tokadı." karşılığını verdi.

"Burada milletin menfaati yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bazı limanlarla ilgili kira sözleşmelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Neden acele edildiğini ve bir ihale yapılmadan, bir rekabet ortamı oluşturmadan neden bu işin yapıldığını soran Usta, "Bir şeyi yağmalamaya mı çalışıyorsunuz? Bu yağmalama zihniyeti." dedi.

Apaçık, "yolsuzluğun önünün açıldığını" iddia eden Usta, "AK Partili arkadaşlarımdan istirhamım şu; lütfen bu maddeyi geri çekin. Burada devletin, milletin menfaati yok." dedi.

"Macron'a, 1915'te Çanakkale Boğazı'nın dibindeki savaş gemilerini, denizaltıları hatırlatıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Adana, Antep, Urfa'yı işgal eden Fransa, Suriye sınırındaki Afrin'i karargah seçmişti. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde birliklerimizin düzenli orduya çevrilmesinin ardından Afrin'e operasyon düzenlenmiştir. 1920'de Afrin'de ne işimiz varsa bugün de Zeytin Dalı Operasyonuyla onu gerçekleştirdik. Fransa, bu operasyon sonrası anlaşma yapıp, gitmek zorunda kalmıştır. Tarihten ders almayan Türkiye düşmanı Macron, bugün piyonu Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum izlemektedir. Macron'a, 1915'te Çanakkale Boğazı'nın dibindeki savaş gemilerini, denizaltıları hatırlatıyoruz."

Akçay, Arif Nihat Asya ile İzmir Adliyesine yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andı.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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