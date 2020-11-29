TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir"

29.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:02
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı gerçekleştirilen hakaret söylemleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuz; milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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