TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

18.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:43
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Şentop sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, beraberindeki heyetle birlikte Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılması ve resmi görüşmeler yapması bekleniyor. Ziyaretine ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Şentop, "Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Ebediyete kadar ay ve yıldız sancağın dün Bakü'de bugün Karabağ'da eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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