TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "160 Madde Civarında Yeni İç Tüzük Çalışması Oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "160 madde civarında yeni iç tüzük çalışması oldu. Bu partilerin tasnifine sunulacaktır"



ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "160 madde civarında yeni iç tüzük çalışması oldu. Bu partilerin tasnifine sunulacaktır" dedi.

İsmail Kahraman, TBMM ile İstanbul Üniversitesi arasında tarihi belgelerin dijital ortama aktarılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.

Kahraman, protokolün imzaları atıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kahraman, TBMM'de alınan güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, "Her türlü tedbiri almamız lazım. Ortalama günde 5 bin üzerinde insanın geldiği milletin kalbindeyiz. Yarın 'eyvah' dememek için ne tedbir varsa onu almalıyız. Hürriyetin kısıtlanması diye bir şey yok. Grup toplantısına katılıp parti başkanlarına varan saldırılar oldu. Terör hadisesinin ne zaman nereden geleceği bilinmiyor. Drone dediğiniz hadise düğünlerde kullanılıyor. Gittiğiniz bir düğünde bir bakıyorsunuz fotoğraf çekiliyor. O kadar tabi bir hadise ki. 1920'den beri bu böyle. Evinizin kapısı yok mu" ifadelerini kullandı.

İç tüzük ve uyum yasalarına ilişkin soruya Kahraman, "Meclis çok daha güçlü hale gelecek. Meclis içinde bakan olmayacak. Bu yüzden denetimi daha güçlü yapacak. Kanun tasarıları hükümetten geliyordu, olmayacak. Güçlü bir Meclis, kuvvetler ayrılığının gerektirdiği yapıda Meclis olacak. Millet önünde bu çalışmalarımız intikal edecektir. İç tüzük için 26 maddelik bir adaptasyon oldu. 160 madde civarında yeni iç tüzük çalışması oldu. Bu partilerin tasnifine sunulacaktır" dedi.