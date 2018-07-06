Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarılan Ağaoğlu'ndan Şaşırtan Açıklama: Bana Davetiye Gelmedi

Zekeriya Öz'ün kasası olan avukatın yargılandığı davada ismi geçen ünlü işadamı Ali Ağaoğlu yaptığı kısa açıklamada, "İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinden ne bana ne de avukatlarıma davetiye gelmiştir. Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu" dedi.

ALİ AĞAOĞLU'NA ZORLA GETİRME KARARI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde firari Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen ve FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan Avukat Tayfun Aktaş'ın davasında mahkeme Ali Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tanık sıfatıyla zorla getirme kararı çıkarmıştı.

"PAZARTESİ GÜNÜ GEREKENİ YAPACAĞIM"

Mahkeme kararının ardından yazılı açıklama yapan ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, "Daha önce aynı konuda Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla ifade verdim. İstanbul 34 Ağır Ceza Mahkemesinden ne bana ne de avukatlarıma davetiye gelmiştir. Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu. Pazartesi günü konuyu araştırıp gerekeni yapacağım" ifadelerini kullandı.