Tatvan'da karla mücadele
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Tatvan'da karla mücadele

Tatvan Belediyesi Saha Amirliği'nden iş makinelerinin çıkış yapması İş makinelerinin mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin açıklamaları Tatvan'da karla mücadele BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan...

09.02.2020 04:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:24
Tatvan'da karla mücadele

Saha Amirliği'nden iş makinelerinin çıkış yapması

İş makinelerinin mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları

Tatvan Belediye Başkanı 'nin açıklamaları Tatvan'da karla mücadele

- 'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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: Tatvan'da karla mücadele
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