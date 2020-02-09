Tatvan'da karla mücadele
Tatvan Belediyesi Saha Amirliği'nden iş makinelerinin çıkış yapması İş makinelerinin mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin açıklamaları Tatvan'da karla mücadele BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan...
09.02.2020 04:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:24
Tatvan Belediyesi Saha Amirliği'nden iş makinelerinin çıkış yapması
İş makinelerinin mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin açıklamaları Tatvan'da karla mücadele
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA