Tartıştığı Genci Sokak Ortasında Karnından Bıçakladı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Dün Diriliş Mahallesi'nde M.B.Ü. (19), tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan Samet Ü. (17), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Samet Ü. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.B.Ü., sevk edildiği adliyede tutuklandı.