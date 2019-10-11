TARSİM Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin kongresine katıldı

11.10.2019 13:50

TARSİM, 6-9 Ekim tarihleri arasında, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) bu yıl 35'incisini Fransa'nın Bordo şehrinde gerçekleştirdiği kongresine katıldı.



İki yılda bir farklı ülkede düzenlenen kongreye Türkiye'yi temsilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özlü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililerin bulunduğu heyet katıldı.



Kongrenin bir sonraki durağı İstanbul



2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek 36'ncı kongre için, TARSİM'in hazırladığı davet filminin gösterimi de Bordo'da düzenlenen kongrenin ikinci gününde gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından söz alan TARSİM Başkanı Özlü, organizasyona ev sahipliğinden ötürü Fransa Tarım ve Gıda Bakanlığı ve desteklerinden dolayı AIAG Yönetimine teşekkür etti.



Konuşmasında, eski dönemlerden itibaren tarımın Anadolu'da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, bugün Türkiye'nin, gelişmiş tarım sektörü ve artan tarımsal ihracatıyla 82 milyon nüfustan fazlasını, dünyayı beslemeye yardımcı olacak kadar ürettiğini belirtti.



Başkan Özlü ayrıca, TARSİM'in 2006 yılından itibaren hayati bir öneme sahip olan tarım sektörünü korumak üzere faaliyet gösterdiğini, 13 yıldır gelişimine devam ederek bu alanda önemli bir başarı elde ettiğini, bu doğrultuda uluslararası işbirliklerini de arttırarak tecrübelerini diğer ülkelere aktardığını bildirdi. Konuşmasının sonunda ise son derece önemsedikleri bu kongrenin bir sonraki durağına ülkemizin ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek konukları, Anadolu'nun hikayesini paylaşmak üzere 2021 yılında İstanbul'a davet etti.



Başkan Özlü ve beraberindeki heyet, program boyunca konuklarla temaslarda bulunarak İstanbul'da düzenlenecek bir sonraki kongrenin tanıtımını yaptı. Kongrenin katılımcılarına özel olarak, TARSİM'in organizasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla önümüzdeki günlerde İstanbul'da 500 adet fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda hazırlanan sertifikalar da, fidan dikimi öncesinde Bordo'da konuklarla paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA