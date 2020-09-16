Tarnet, Ege'de çiftçi destek platformu oluşturacak
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Tarnet, Ege'de çiftçi destek platformu oluşturacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet tarafından İnosens iş birliği ve TÜBİTAK desteğiyle oluşturulacak "Tarımda Zararlı Tespiti ve Hastalık Tahmini Kabiliyetli Çiftçi Destek Platformu" Ege'de hayata geçirilecek.

Tarnet, Ege'de çiftçi destek platformu oluşturacak
16.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:34

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet tarafından İnosens iş birliği ve TÜBİTAK desteğiyle oluşturulacak "Tarımda Zararlı Tespiti ve Hastalık Tahmini Kabiliyetli Çiftçi Destek Platformu" Ege'de hayata geçirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege'nin pilot olarak seçildiği yazılım; besin bozuklukları, zararlı ve hastalıkların yayılmadan ve yaygınlaşmadan erken dönemde tespit edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yapay zeka destekli bilişim çözümleri ve çiftçilerin ziraat mühendisleri ile hızlıca buluşmasını sağlayacak proje kapsamında, veri toplama-analizi yöntemlerini içeren bir platform geliştirilecek.

Projeye dahil olan üreticiler akıllı mobil cihazları ile çektikleri fotoğrafları sisteme yükleyecek ve ürünleri ile ilgili doğru bilgi ve yönlendirmelere ulaşabilecek.

Besin bozukluklarının, zararlıların ve hastalıkların önceden tespit edilmesini sağlayacak projeyle üreticilerle ziraat mühendislerinin buluştuğu bir dijital platform oluşturulması hedefleniyor.

Çiftçi ile etkin iletişimde olacak bu platform sayesinde belli bölgelerde yaygınlaşma eğiliminde olan zararlılar yapay zeka algoritmaları ile tespit edilerek çiftçilere erken uyarı verilebilecek.

TÜBİTAK TEYDEP 1501 Projesi kapsamında Egeli üretici ve çiftçilerle buluşacak olan Tarımda Zararlı Tespiti ve Hastalık Tahmini Kabiliyetli Çiftçi Destek Platformu'nun, alanında ilk ihtisas platformu olma özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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