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Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor Hakkari'nin Derecik ilçesinin Vapur Tepe Mahallesi'nde bulunan asırlık değirmen zamana karşı direniyor.

HAKKARİ (İHA) - Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinin Vapur Tepe Mahallesi'nde bulunan asırlık değirmen zamana karşı direniyor.

Yaklaşık 100 yıl önce kurulan değirmen, dededen oğula kalarak köylülerin buğdayını öğütmek üzere dönmeye devam ediyor. Köydeki vatandaşlar değirmeni onarımı da yapılan değirmende eski usul buğday öğütülüyor.

Değirmeni köylülerle birlikte yenileyerek tekrardan hizmete açtığını belirten İdris Evin, "Değirmenimiz 100 yıllıktır. Dedemden kalma değirmeni vatandaşlarla birlikte onararak yeniden kullanıyoruz. Değirmene dereden gelen suyun debisini ve hızını yükselttik" dedi.

Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor

Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor

Tarihi değirmen 100 yıldır dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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