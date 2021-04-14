Talas'ta Millet Bahçesi projesi yarışmayla belirlenecek

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesinin projesi yarışmayla belirlenecek.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesinin projesi yarışmayla belirlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki 100 bin metrekarelik alana yapılacak Millet Bahçesi projesinin belirleneceği yarışmaya başvurular başladı.

Millet Bahçesi projesi, "Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması" sonucunda hayata geçirilecek.

TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılabileceği serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl kentsel tasarım türlerindeki fikir yarışmasına başvurular 27 Temmuz 2021'e kadar yapılabilecek.

Birinci gelen esere 120 bin lira para ödülünün verileceği yarışmanın sonuçları 6 Ağustos 2021'de açıklanacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler "www.yarismatalas.com" internet adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek. 6 Mayıs 2021 tarihine kadar "bilgi@yarimaylatalas.com" adresine sorularını gönderebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün