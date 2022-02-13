Talas'a yapılacak külliyenin protokolü imzalandı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bağceci tarafından yaptırılacak cami, Kur'an kursu, kütüphane ve şadırvandan oluşan külliyenin protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ve hayırsever Abdullah Bağceci katıldı.

Törende konuşan Yalçın, külliyenin Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı ile Şehit Fatih Duman Sokak arasındaki 2 bin 500 metrekare alanda yapımının gerçekleştirileceğini belirtti.

800 metrekare alana oturumu planlanan tesisle bölgedeki vatandaşların ihtiyacının karşılanacağını aktaran Yalçın, "Camimiz, aynı anda 1000 kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edilecek ve proje kapsamında yer alan Kur'an kursu ile kütüphanemiz de bölge sakinlerimizin ihtiyaç duyacağı, her türlü gereksinimleri düşünülerek eksiksiz bir şekilde tasarlanacak. Allah hayırseverimizden razı olsun. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun. Cemaati bol olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından külliyenin protokolü imzalandı.