Taksicinin "kılpayı" yolculuğu
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Taksicinin "kılpayı" yolculuğu

HALİÇ Köprüsü üzerinde hızla ilerleyen bir taksi önce iki aracı sonra ise bariyerlere çarpmaktan kılpayı kurtularak yoluna devam etti.

Taksicinin
20.09.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:14

 HALİÇ Köprüsü üzerinde hızla ilerleyen bir taksi önce iki aracı sonra ise bariyerlere çarpmaktan kılpayı kurtularak yoluna devam etti.

Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametine hızla ilerleyen taksi bir araç kamerasına yansıdı. Sağ şeritte ilerleyen taksi, sinyal vererek şerit değiştirmek isteyen otomobili sıyırarak ilerledi. Önündeki bir otomobile de sürtmekten kılkapı kurtulan taksi, bariyerlerden de şans eseri çarpmaktan son anda kurtuldu. Hızla sapağa giren taksi gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

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