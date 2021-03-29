- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi

İhlas Haber Ajansı / HOSSAM HANAFY MAHMOUD AHMED - Haberler | Güncel

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak Salı gününden bu yana gemi trafiğini tıkayan 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given, uzun çabaların ardından kısmen hareket ettirildi.

Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı
Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi

KAHİRE - Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak Salı gününden bu yana gemi trafiğini tıkayan 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given, uzun çabaların ardından kısmen hareket ettirildi.

Süveyş Kanalı'nda Salı gününden bu yana karaya oturan konteyner gemisi Ever Given'ın kurtarılması için günlerdir çabalar sürüyor. Gemi, saatlerce süren çabalar sonucu gemi kısmen hareket ettirildi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, "Gemiyi dikkatli bir şekilde hareket ettirme çabaları sonuç verdi ve gemi başarılı bir şekilde hareket ettirildi" ifadelerini kullandı.

Hem kanal yetkilileri hem de Süveyş Kanalı'ndaki nakliyeyi yöneten şirketlerden İngiliz Inchcape Denizcilik Lojistik Şirketi, Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine ait "Ever Given" konteyner gemisini yüzde 80 kurtarıldığını açıkladı. 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın tıkanmasının ardından 367 gemi kanalı geçmek için bekledi.

Öte yandan, hafta sonu yoğunlaşan kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmıştı. Gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı.

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HOSSAM HANAFY MAHMOUD AHMED

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kısmen hareket ettirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:19:14. #1.16#
title