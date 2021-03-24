Suşehri'nde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
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Suşehri'nde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

24.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:08
Suşehri'nde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

İlçede ocak ve mart ayında 4 iş yerine girerek 480 lira civarında para ve 112 paket sigara çaldığı belirlenen S.K. (19), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin belirttiği adreste yapılan aramada, 22 Mart 2021 tarihinde M.Ö'ye ait iş yerinden çaldığı 62 paket sigara ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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