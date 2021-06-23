Survivor yarı final oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmzlaığı kim kazandı?

Bugün oynanan kıyasıya rekabette yarışmacılar zorlu parkurlarda yarıştılar. Finale bir adım kala Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor bugün kim kazandı? 23 Haziran Survivor'da kim kazandı?