Survivor yarı final oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmzlaığı kim kazandı?
Bugün oynanan kıyasıya rekabette yarışmacılar zorlu parkurlarda yarıştılar. Finale bir adım kala Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor bugün kim kazandı? 23 Haziran Survivor'da kim kazandı?
Bugün oynanan ve yarı finali garantileyecek oyunu kim kazandı? Survivor yarı final oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmzlaığı kim kazandı?
SURVIVOR YARI FİNAL OYUNU
Yarı finalde Aleynaile mücadele eden Ayşe 10-3 skorla yarı finale gitmeye hak kazandı.
SURVIVOR FİNALİSTLERİ
Final koltuğunda İsmail ve Ayşe oturdu. 3. isim içi Poyraz ve Aleyna sms oylamasına çıkacak.