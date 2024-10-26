İsrail'in Suriye'ye Yönelik Hava Saldırıları

(ANKARA) - Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin merkezi ve güneyinde bazı askeri hedeflere saldırdığını bildirdi. SANA'ya göre Suriye hava savunma güçleri, İsrail'in fırlattığı füzeleri engelledi ve bazılarını düşürdü.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının yanı sıra Suriye devlet haber ajansı SANA, "İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri ve Lübnan toprakları yönünden fırlattığı füzelerle Suriye'nin merkezi ve güneyinde bazı askeri hedeflere saldırdığını"' belirtti. Habere göre, İsrail füzelerinin bir kısmı Suriye hava savunma güçlerince engellendi.

Günün erken saatlerinde SANA, Suriye'nin başkenti Şam çevresinde patlamalar olduğunu bildirmişti. Habere göre, saldırılar Suriye'nin merkezi ve güneyinde askeri noktaları hedef alırken yerel saatle 02.00 civarında başladı. Saldırıların ardından yaralı veya hasar bilgisine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, günün erken saatlerinde ayrıca İran'daki askeri hedeflere karşı biz dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail'in İran'ın askeri tesislerini hedef alan saldırısında iki İran askeri hayatını kaybetmişti. İsrail'in saldırıları sonrasında İran ve Irak hava sahasında sivil uçuşlar durduruldu.