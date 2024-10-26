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MİT'ten TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Cevap: 157 Hedef Vuruldu

MİT'ten TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Cevap: 157 Hedef Vuruldu
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Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlar başlattı ve toplam 157 noktayı vurdu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı sonrası, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 hedefi TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vurdu.

MİT, TUSAŞ'a PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar başlattı. Bu kapsamda, son 3 günde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi. Özellikle PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları hedef alındı. Hedefler arasında örgüt karargahları, sözde askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah, mühimmat depoları bulunuyor. Ayrıca, operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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