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Irak ve Suriye'deki Hava Harekatlarında 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'deki Hava Harekatlarında 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 2'si üst düzey olmak üzere toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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