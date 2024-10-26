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MSB: Suriye'de 17 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

MSB: Suriye'de 17 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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