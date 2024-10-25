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Kilis'te 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kilis'te 18 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kilis'te polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 18 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınarak tutuklandı.

KİLİS'te polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste, 18 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Polateli ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 18 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri ayrıca göçmenlerin taşındığı minibüs sürücüsü C.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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