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MİT, TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Sonrası PKK/YPG Hedeflerini Vurdu

MİT, TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Sonrası PKK/YPG Hedeflerini Vurdu
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MİT, Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'ye düzenlenen terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'taki PKK/YPG hedeflerine ağır darbeler indirdi. Operasyonlar, stratejik askeri ve lojistik noktaları içeriyor.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'ye ( Tusaş ) yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini imha etti.

MİT, dün gerçekleştirilen TUSAŞ saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Suriye Ankara TUSAŞ Terör Irak Uzay YPG PKK

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