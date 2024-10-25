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Gaziantep'te Oltasını Alma Girişimi Can Aldı

Gaziantep'te Oltasını Alma Girişimi Can Aldı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde balık tutarken oltası kırılan Suriye uyruklu bir genç, baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde balık tutarken kırılan oltasını almak için baraj gölüne giren Suriye uyruklu Ahmed El Hüseyin (32), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmed El Hüseyin, balık tutmak için Doğanpınar Baraj Gölü'ne gitti. İddiaya göre, balık tuttuğu sırada oltası kırılan El Hüseyin, suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Ahmed El Hüseyin'i göremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araması sonucunda gece saatlerinde Ahmed El Hüseyin'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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