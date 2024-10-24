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İsrail Ordusu Suriye'ye Saldırdı: 1 Asker Öldü, 7 Asker Yaralı

İsrail Ordusu Suriye'ye Saldırdı: 1 Asker Öldü, 7 Asker Yaralı
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İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki bir konuta ve Humus yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 asker öldü, 7 asker yaralandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı açıklandı.

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun başkent Şam'ın merkez mahallesi Kafr Sousa'daki bir konuta ve Humus kenti yakınlarındaki bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail ise saldırılarla ilgili açıklama yapmadı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Suriye İsrail Dünya

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