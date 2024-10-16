Samsun'da DEAŞ'a Sağlık Hizmeti Verdiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı

Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ'a sağlık hizmeti verdiği iddia edilen bir kişi Samsun'da jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda 2012-2015 yılları arasında Suriye Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Suriye uyruklu M.O.'yu (33) Samsun'un Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.O. o tarihlerde Suriye'de hemşire olarak çalıştığını ancak DEAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Savcıya ifade veren M.O. mahkemeye sevk edildi. M.O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN