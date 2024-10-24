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SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne?

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Irak ve Suriye'de kaç teröristin etkisiz hale getirildiği merak ediliyor. 23 Ekim itibariyle başlayan operasyonların son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?

Son dakika gelişmesine göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Operasyonların son durumu ve terörle mücadelede elde edilen ilerlemeler dikkat çekiyor. Yapılan hava operasyonlarında 59 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 2'sinin sözde üst düzey isimler olduğu belirtildi. Peki, Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? Detaylar haberimizde...

IRAK VE SURİYE'DE KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ?

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne?

SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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