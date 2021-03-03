Suriye uyruklu kadının parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de, bakkal dükkanı işleten Suriye uyruklu kadının iş yerinde bıçak tehdidiyle parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan aynı ülke vatandaşı sanığa 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık M.A.B, müştekiler A.A. ve eşi A.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suriyeli kadın ve eşinin işlettiği dükkana giderek kadından para istediği, alamayınca da bıçak çektiği ve ortalığı dağıttığı iddiasıyla yargılanan sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında suçlamaları reddetti.

Müşteki kadını tanıdığını, olay günü de ailesine hakaret ettiği için tepkide bulunduğunu öne süren M.A.B, beraatini istedi.

Müştekiler A.A. ve eşi A.K. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, M.A.B'ye, "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya