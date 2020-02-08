Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

08.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:47
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, ardından güvenlik güçlerinin eskortluğunda Hatay'a hareket etti.

Kaynak: AA

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: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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