23.10.2019 16:14

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim şu anda Suriye rejimiyle herhangi bir temasımız söz konusu değil." dedi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Ünal, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin "Anadolu Sohbetleri" programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye konusunda önemli diplomasi başarıları elde ettiğini belirten Ünal, "Bizi üzen en temel şey şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta yaptığı konuşmayı dinlediğimde büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliği gibi önemli bir avantajı var. Bu meseleye siyasi bir perspektiften ziyade milli bir perspektiften bakmak gerekiyor. Erdoğan'ın uluslararası alanda nasıl bir oyun kurucu olduğuna baktığınızda Türkiye için Erdoğan'ın liderliği büyük bir avantajken, içeride Trump'ın gönderdiği mektubu grup toplantısında okuyan, Türkiye'ye saldıranların argümanlarıyla konuşan bir muhalefet görmek insanı hayal kırıklığına uğratıyor." diye konuştu.

Ünal, Rusya ve ABD ile aynı anda diplomasi yürütüldüğünü, her ikisinden de istenilenin alındığını, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bir de bakıyorsunuz ki CHP'den birileri çıkmış, Türkiye'ye saldıran lobilerin argümanlarıyla AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Bu mesele siyasi bir mesele değil. Ben bu meseleyi siyasi bir mesele olarak görmüyorum, milli mesele olarak görüyorum. Benim iki çocuğum var, çocuklarımızın 20 sene sonra nasıl bir ülkede yaşayacağını düşünerek siyaset yapıyorum. Recep Tayyip Erdoğan bunu düşünerek siyaset yapıyor. Herkesin Türkiye'nin kazanımlarını görmesi, dünyanın yüzde 90'ı 'Türkiye kazandı' derken, düşmanlarımız öfkeden kudururken, dostlarımız sevinirken, bakıyorum birileri maalesef kuduran düşmanlarımızın diliyle konuşuluyorsa bu beni üzüyor. Bizim şu anda düşmanlığı çoğaltmaya değil birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, dünya basınının bu meseleyi gündeme getirdiğini anlatan Ünal, "Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Bizim bu ülkeye saldıran herkesle bir sorunumuz ve mücadelemiz var. Birilerinin Trump'un mektubu üzerinden 'Bizim Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesine asla gönlümüz olmaz' deyip, Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden o mektubu okuması gibi o mektup üzerinden bir siyaset yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımız bu mektuba sahada en güzel cevabı vermek yerine bana böyle bir mektup geldi, ben bu mektubu kabul etmiyorum diye bir duygusallık gösterseydi, Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin masada yürüttüğü oyunu bozmak için sızdırılan mektubu alıp meseleyi kişiselleştirse daha mı doğru olurdu? Ona verilecek en güzel cevabı Türk ordusu sahada verdi." şeklinde konuştu.

"Müdahale etme hakkımız var"

Mahir Ünal, Barış Pınarı Harekatı'nda, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaların ardından gelecek sürece ilişkin, "Bu noktadan sonrası artık Suriye'nin toprak bütünlüğü, Astana sürecinde alınan kararla beraber yeni bir anayasa ve seçimlerdir. Bunlar gerçekleştikten sonra terör unsurlarının ne olacağı bu süreçte şekillenecek. Suriye'nin içinden ya da herhangi bir ülkeden bize terörist saldırı gelirse hangi derinlikte olursa olsun bizim buna müdahale etme hakkımız var. Türkiye'nin bu başarısının tadını çıkartalım ve ondan sonraki adımlarda da Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı ve onun sahada ve masada elini güçlendirecek bir psikolojiye de devam demek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de rejimle doğrudan bir temas içinde olmadıklarına dikkati çeken Mahir Ünal, "Dünyanın her yerinde ülkeler savaş esnasında bile farklı kanallarda, zeminlerde farkı temaslar sağlar. Bizim şu anda Suriye rejimiyle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Mesela dün Soçi'de oluşan muhtıranın sonuçlarını Esed, 'Ben bunları kabul ediyorum, alınan kararları saygıyla karşılıyorum.' dedi. İlişki diyorsanız nihayetinde bu da bir ilişki biçimidir. Ama bizim Suriye'yle ya da Esed rejimiyle doğrudan bir temasımız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA