Süper Loto ve Para Loto çekildi
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Süper Loto ve Para Loto çekildi

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto çekildi
25.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:48

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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